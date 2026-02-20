A La Gran 7-30
20 de febrero de 2026 - 11:42

AUDIO: Liberan a trabajador de estancia secuestrado en Capitán Bado

Éver Francisco Silguero (con sombrero y chaqueta camuflada), trabajador de estancia en Amambay, recibe el saludo de un policía antisecuestros, luego de ser liberado.
