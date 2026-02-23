A La Gran 7-30
23 de febrero de 2026 - 12:25

AUDIO: La prueba clave que acorrala a “Lulú” en el caso del militar Guillermo Moral

El detenido es Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, presunto contratante del homicidio del militar Guillermo Moral.
