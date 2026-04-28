Escándalo en Incan: cae funcionario por venta de turnos y cirugías

En un operativo derivado de una denuncia realizada por un paciente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Ministerio Público detuvo esta tarde a un funcionario antiguo del hospital, bajo la sospecha de liderar un esquema de cobros irregulares a pacientes oncológicos. Bajo entrega vigilada, el trabajador recibió G. 2.000.000 en billetes de G. 100.000 por parte de un paciente que anteriormente ya le había entregado G. 1.000.000.
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El empleado, identificado como Pánfilo Saldívar, se desempeñaba en el área de consultorios y habría aprovechado su posición para comercializar turnos preferenciales y agilizar procesos quirúrgicos. El dinero recibido bajo entrega vigilada era parte de los G. 5 millones que él había pedido a un paciente para acelerar “algunos tratamientos médicos oncológicos”, como operaciones, según el acta del procedimiento fiscal.
El doctor Amado Alfonso, director médico del Incan, brindó detalles a ABC sobre la forma en que operaba este funcionario. Según explicó, el hombre utilizaba su cercanía con los médicos para introducir pacientes fuera de agenda bajo supuestos vínculos familiares o vecinales.
Alfonso indicó que una vez obtenido el beneficio, el funcionario solicitaba dinero a cambio de haber “facilitado” la consulta o la cirugía, saltándose la lista de espera oficial.
Un secreto a voces alimentado por la necesidad
El director médico del Incan enfatizó la dificultad de detectar estas irregularidades debido al silencio de los beneficiarios. “La gente no se atrevía a denunciar porque les servía. Los turnos se dan a un mes de distancia, y si contactabas con él, te lo daba al instante. Muchos sabían que esto pasaba, pero no decían quién era ni cómo lo hacía”, dijo Alfonso.
La captura se logró gracias a una estrategia coordinada con la Fiscalía y la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Salud. Se informó desde el Incan que se realizó una entrega vigilada, luego de que el funcionario solicitara más dinero a un paciente para agilizar su atención.
Alfonso indicó que se trata de un funcionario antiguo del Incan. Aseveró además que, según las primeras averiguaciones, posee antecedentes administrativos o denuncias previas, que datan de hace aproximadamente 14 años. El proceso judicial, caratulado “Pánfilo Saldívar sobre cohecho pasivo agravado y otros”, está a cargo del fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, según el mandamiento de allanamiento.
La investigación ahora se centra en determinar si existían otros cómplices dentro del hospital y cuál era el alcance real de este esquema de corrupción. Desde la dirección del Incan instaron a los pacientes a utilizar los canales oficiales y a denunciar cualquier pedido de dinero por servicios que deben ser gratuitos y gestionados con equidad.