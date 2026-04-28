Ed Sheeran se presentará por primera vez en Paraguay: fecha, lugar y venta de entradas

Luego de varios rumores y un vídeo que encendió las alarmas, hoy se confirmó que el cantautor británico Ed Sheeran se estará presentando por primera vez en Paraguay el próximo 26 de noviembre.

El responsable de éxitos como “The A Team”, “Perfect”, “Thinking out Loud”, “Shape of You” actuará en el estadio La Nueva Olla en el marco de su gira Loop Tour, que comenzó el pasado mes de enero en Nueva Zelanda.

Como artista invitado estará el reconocido productor y cantante estadounidense Finneas, hermano de la artista Billie Eilish y con quien ya se presentó en Paraguay en el año 2023.

Con esta gira, Sheeran ya estará dando una primera vuelta por Latinoamérica desde el próximo 9 de mayo, con presentaciones en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, y Costa Rica.

Ed Sheeran presentó el año pasado “Play”, un álbum en el que experimentó con los sonidos de la música india y persa. Su versión deluxe está integrada por 27 canciones, entre las cuales están “Azizam” y “Sapphire”.

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El artista nacido en Halifax se dio a conocer en 2011 con el lanzamiento de su álbum debut “+” (Plus), que se posicionó en las listas de éxitos del Reino Unido y en las radios de todo el mundo a través de canciones como “The A Team” y “Lego House”, cuyo videoclip fue protagonizado por el actor Rupert Grint, de la saga Harry Potter.

Desde entonces, el cantante que se presenta solo en el escenario con su guitarra y pedales de efectos, ha vendido cerca de 200 millones de discos, conquistado 4 premios Grammy, también Brit Awards, el Igor Novello a mejor compositor entre otros reconocimientos. Con más de 100 millones de oyentes mensuales, es uno de los artistas más escuchados en Spotify en el mundo.

Aparte de su carrera musical, Ed Sheeran es accionista minoritario del club Ipswich Town, que el año pasado tuvo en su plantel al jugador paraguayo Julio Enciso. Desde el año 2021, el artista figura en el listado del plantel del equipo con la camiseta número 17.

¿Desde cuándo se venden las entradas?

Las entradas saldrán a la venta este lunes 4 de mayo desde las 11:00 en todos los puntos físicos de Ticketea y a través de la web www.ticketea.com.py. La preventa será exclusiva para clientes con tarjetas de un banco.

La venta general comenzará el 6 de mayo a las 11:00, con precios que irán desde G. 336.000 más el cargo por servicio.

El concierto de Ed Sheeran será apto para todo público y todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deberán contar con su entrada.

“Debido a la masividad del evento, se recomienda que menores de 13 años no ingresen a Campo VIP y Campo General. En caso de hacerlo, deberán estar acompañados por sus padres o un adulto responsable”, detallaron desde la producción, a cargo de G5Pro y MOVE Concerts.