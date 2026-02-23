A La Gran 7-30
23 de febrero de 2026 - 12:22

AUDIO: Tras secuestro de Almir, Gobierno anuncia uso de las FF.AA. con “todos sus elementos posibles”

Conferencia de prensa del Consejo de Defensa Nacional (Codena) sobre el secuestro del colono Almir de Brum
ABC TV