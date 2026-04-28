Policiales
28 de abril de 2026 a la - 21:17

Video: incendio de gran magnitud afecta depósito de Capasa en Loma San Jerónimo

Un incendio de grandes proporciones afecta un depósito que sería de Capasa (Cañas Paraguayas S.A.) en la zona de Loma San Jerónimo, en inmediaciones de la Intendencia de la Armada Paraguaya. Más de 60 bomberos y al menos 16 vehículos trabajan para contener las llamas, mientras preocupa la cercanía de otros depósitos con materiales inflamables.

Por ABC Color

Un incendio se registra en un depósito que, según datos preliminares, pertenecería a Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) y contendría diversos materiales inflamables La situación genera especial preocupación debido a la proximidad de otras estructuras, entre ellas un depósito de la Presidencia —con materiales como papeles y utilería— y otro que almacenaría etanol, altamente inflamable.

Cuatro bomberos con cascos amarillos observan fuego intenso, preparados con una manguera en un entorno oscuro.
Bomberos luchan contra las llamas en un incendio en depósito ubicado en el barrio Loma San Gerónimo.

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Origen aún desconocido

Dos bomberos en acción, uno en camión dirigiendo una manguera y otro en la entrada del edificio en llamas.
Bomberos luchan contra un incendio en el depósito de Capasa en Loma San Jerónimo.

El capitán Ray Mendoza, segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, señaló que por el momento se desconoce el origen del incendio. Explicó que será necesario esperar a que el fuego sea completamente controlado para iniciar las tareas de investigación correspondientes con personal especializado.

Asimismo, indicó que no se pudo determinar el punto exacto donde se iniciaron las llamas, ya que la primera unidad que llegó al sitio encontró el depósito completamente envuelto en fuego.

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Amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajan intensamente más de 60 bomberos con al menos 16 vehículos. Participan equipos de la Armada Paraguaya, así como compañías de bomberos voluntarios de Asunción y del departamento Central.

Seis personas vestidas con chaquetas amarillas y pantalones de camuflaje levantan una estructura metálica en un entorno oscuro y tenso.
Miembros de la Armada colaboran en la extinción de un incendio en un depósito en Loma San Gerónimo.

Vecinos de la zona compartieron en redes sociales imágenes y videos que muestran la magnitud del incendio, con enormes llamaradas y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

Hasta el momento no se reportaron datos oficiales sobre posibles heridos ni sobre el origen del incendio. Las labores de contención continúan y se aguarda información más detallada por parte de las autoridades en las próximas horas.

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