Video: incendio de gran magnitud afecta depósito de Capasa en Loma San Jerónimo

Un incendio se registra en un depósito que, según datos preliminares, pertenecería a Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) y contendría diversos materiales inflamables La situación genera especial preocupación debido a la proximidad de otras estructuras, entre ellas un depósito de la Presidencia —con materiales como papeles y utilería— y otro que almacenaría etanol, altamente inflamable.

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Origen aún desconocido

El capitán Ray Mendoza, segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, señaló que por el momento se desconoce el origen del incendio. Explicó que será necesario esperar a que el fuego sea completamente controlado para iniciar las tareas de investigación correspondientes con personal especializado.

Asimismo, indicó que no se pudo determinar el punto exacto donde se iniciaron las llamas, ya que la primera unidad que llegó al sitio encontró el depósito completamente envuelto en fuego.

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Amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajan intensamente más de 60 bomberos con al menos 16 vehículos. Participan equipos de la Armada Paraguaya, así como compañías de bomberos voluntarios de Asunción y del departamento Central.

Vecinos de la zona compartieron en redes sociales imágenes y videos que muestran la magnitud del incendio, con enormes llamaradas y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

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Hasta el momento no se reportaron datos oficiales sobre posibles heridos ni sobre el origen del incendio. Las labores de contención continúan y se aguarda información más detallada por parte de las autoridades en las próximas horas.

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