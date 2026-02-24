A La Gran 7-30
24 de febrero de 2026 - 09:50

AUDIO: Secuestro de Almir: bloquean cuentas de su familia para evitar pago de rescate

El general Carlos Casco, del BIMI, junto a Valmir de Brum, padre de Almir, secuestrado por el EPP.
El general Carlos Casco, del BIMI, junto a Valmir de Brum, padre de Almir, secuestrado por el EPP.Gentileza