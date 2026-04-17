A La Gran 7-30
17 de abril de 2026 - 09:40

AUDIO: Gobierno también se comprometió con plan de pago de 180 millones de dólares para farmacéuticas

(ejecutiva de farmacias, santiago peña , teresa barán y otros, farmacia de Salud Pública) De agodoy <agodoy@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 22-01-2026 18:22
(ejecutiva de farmacias, santiago peña , teresa barán y otros, farmacia de Salud Pública) De agodoy <agodoy@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 22-01-2026 18:22 Gentileza