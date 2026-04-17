¿Reto viral? Ayer saltaron al menos cinco amenazas en colegios del país

Cuatro instituciones educativas de Asunción, Limpio y Areguá reportaron supuestas amenazas de “atentados” que fueron recibidas a través de distintos formatos. En un caso registrado dentro de la ciudad capital, un alumno reconoció que dejó un mensaje en el baño, amenazando con un tiroteo. Admitió el hecho y alegó que solo fue una broma.

Paralelamente, en Areguá una directora reportó que recibió la captura de pantalla de una amenaza publicada en una página de Instagram, donde se amenazaba también con un tiroteo sin determinar la fecha.

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Así también, en otra institución educativa, la directora avisó a la comisaría local que no tendrían clases al activar el protocolo de emergencia por otra amenaza.

Todas las directoras de esas instituciones pidieron cobertura policial para garantizar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Algunas suspendieron las clases y otras no, tras confirmar al presunto autor.

Por otra parte, también en un colegio público de Pedro Juan Caballero se suspendieron las clases por el mismo motivo ayer.

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Un reto viral

Según indican, estas amenazas saltan como réplica de un suceso registrado en Argentina. En dicho país, semanas atrás se reportaron decenas de amenazas de tiroteos luego de que se registrara un grave caso y ante un aparente reto viral de la red social TikTok.

Se dejan sobre todo mensajes en los baños, anunciando atentados en fechas próximas.

Pese a que solo se trata de “bromas”, las escuelas se ven obligadas a activar distintos protocolos de seguridad y alertar a las comisarías más cercanas para fortalecer la cobertura policial.