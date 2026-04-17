Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día. Solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del norte del país.

Las condiciones del tiempo se mantendrían iguales mañana sábado. Sin embargo, el domingo se espera que las lluvias vuelvan a expandirse a gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

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Los índices subirían muy levemente en los próximos días, con máximas de 30 grados el sábado en la capital y 31 grados el domingo.