Asunción: denuncian descuentos por no ir a jornada de limpieza de Luis Bello

Funcionarios de la Junta Municipal de Asunción denuncian represalias por no haber asistido a la jornada de limpieza de la ciudad, que fue realizada el viernes 27 de marzo. Este evento, promocionado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), como una jornada “histórica”, fue calificado por algunos funcionarios como un fracaso y además fue vista como un acto de campaña proselitista, en favor del candidato oficialista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista).

En un principio, Bello había prometido sacar a la calle a los 9.000 funcionarios, para lo cual había emitido una resolución que declaraba obligatoria la participación de los trabajadores. Finalmente, ante la presión de los sindicatos, su jefe de Gabinete, Máximo Medina, firmó un acuerdo en el que reconocía la calidad “voluntaria” de la participación.

Los afectados por lo que afirman que es una represalia, que pidieron la reserva de sus identidades por temor a más represalias, señalaron que la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de Marcos Giménez, se negó a recibir solicitudes de vacaciones y permisos. Como represalia por no asistir a la jornada de limpieza, ya les confirmaron que recibirán un descuento salarial equivalente a un día de trabajo.

Para los funcionarios, estas sanciones serían medidas ejemplares contra quienes no se plegaron a una actividad cuyo objetivo real era favorecer la imagen del oficialismo colorado, golpeada por la catastrófica gestión del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y por la crisis de la basura que vive Asunción con Luis Bello a la cabeza. Insistieron en que, quienes participaron, lo hicieron por presión política.

Represalias: se amparan en circular

Los denunciantes argumentan que la dirección de Recursos Humanos se ampara en la Circular 11/26, del 26 de marzo, firmada por el presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, en la que se dispuso que durante el 27 de marzo (día de la jornada de limpieza), “no serán recepcionados los permisos y/o vacaciones”.

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Sin embargo, reclaman que una circular institucional no puede estar por encima de la ley y la Constitución Nacional. El funcionariado rechaza que normas internas vulneren garantías legales establecidas en su contrato colectivo de trabajo vigente.

Al no aceptarse justificativos, la ausencia se registra administrativamente como una ausencia injustificada. Los trabajadores advierten que acumular dos faltas de este tipo permite iniciar un sumario administrativo.

Los funcionarios apuntan directamente contra Marcos Giménez, director de Recursos Humanos, con un sueldo de casi G. 22 millones (febrero 2026), y quien según dicen, responde directamente a Jorge “Turi” Capello (ANR-cartista), concejal con permiso y secretario privado del presidente Santiago Peña (ANR-cartista).

Compromiso electoral

En redes sociales, Giménez muestra su compromiso electoral firme con el oficialismo. El 12 de abril, por ejemplo, fue etiquetado en una fotografía con varios adherentes del precandidato cartista a concejal Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-cartista).

En el posteo, se nombra también a Camilo Pérez (ANR-cartista), precandidato a intendente, y a Jorge “Turi” Capello, como coordinador general de la campaña electoral en capital.

ABC intentó obtener la versión de Giménez, pero no respondió a los mensajes y llamadas a su teléfono con terminación 869. Este medio está abierto a recibir y publicar su versión.