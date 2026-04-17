A La Gran 7-30
17 de abril de 2026 - 13:02

AUDIO: Olimpia vs. Cerro Porteño: así será el despliegue de la Policía para el ‘superclásico’

TORNEO APERTURA, SUPERCLASICO ENTRE CERRO PORTEÑO, CONTRA OLIMPIA. FOTOGRAFO FERNANDO ROMERO. 21-02-2026
TORNEO APERTURA, SUPERCLASICO ENTRE CERRO PORTEÑO, CONTRA OLIMPIA. FOTOGRAFO FERNANDO ROMERO. 21-02-2026FERNANDO ROMERO