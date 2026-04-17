Nuevo directorio de Zeta Banco marca fase de fortalecimiento y expansión

El directorio quedó conformado por el escribano Luis María Zubizarreta en la presidencia; Pablo Bedoya como vicepresidente; y Antonio Valda, Gonzalo Doria Zubizarreta y Hugo Martínez como directores titulares. La gerencia general está a cargo de Patricio Garrett.

Lea más: Zeta Banco potencia su estructura con nuevo socio estratégico

Esta renovación se da en un contexto de evolución estratégica para la entidad, que busca optimizar sus estándares de gestión y alinearse a mejores prácticas regionales en materia de gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, tecnología y digitalización y eficiencia operativa.

Asimismo, refuerza su foco en banca personas, pymes y empresas, como también, eventualmente, en comercio exterior, como ejes de crecimiento. El modelo de banco múltiple es el que se diseñó para ofrecer servicios integrales al consumidor financiero.

El directorio combina décadas de experiencia en el sistema financiero local y regional con una sólida trayectoria en banca, planificación estratégica, operaciones y gobierno corporativo. Sus integrantes han ocupado posiciones de alta dirección en entidades financieras y empresas de distintos sectores, aportando una visión integral orientada a la solidez institucional y la sostenibilidad del negocio.

“El directorio concentrará sus esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos al 2026, que permitan la incorporación de mejores prácticas y herramientas para una gestión más ágil”, subrayó el presidente de Zeta Banco, Luis María Zubizarreta.

El 2025 fue un año de consolidación institucional, tras la autorización del BCP para constituirse en banco en marzo de 2024. En 2025, BNB Corporación Paraguay S.A. capitalizó el banco, fortaleciendo, de esa manera, el patrimonio y la solvencia financiera.

En esta nueva etapa, el banco refuerza su acompañamiento a las empresas, brindando soluciones para capital de trabajo e inversión, y consolidará la denominada Banca de Personas con productos para un determinado segmento del mercado. En el ámbito de comercio exterior, proyecta fortalecer su red de bancos corresponsales para ampliar su capacidad operativa en el negocio internacional. Bancos de talla mundial como J.P. Morgan, Citibank y BBVA ya habilitaron cuentas para Zeta Banco para sus transacciones internacional, que incluyen transferencias de y hacia el Paraguay.

Asimismo, desde hace tiempo atrás, varias entidades internacionales fondeadoras de recursos confiaron en Zeta Banco proporcionándole facilidades crediticias para que intermedie los recursos con clientes en el Paraguay; hoy en día la cifra representa más de USD 130 millones. Nuevamente, este año el banco ha sido adjudicado con nuevo financiamiento internacional que se efectivizará en los próximos meses.

Las empresas calificadoras de riesgos, luego de los exámenes correspondientes asignaron la calificación a AA-, debido, entre otras cosas, a su solvencia y a la incorporación de un accionista que aportó capital con esa finalidad.

A marzo de 2026, Zeta Banco registra activos por aproximadamente USD 934 millones, una cartera de créditos de más de USD 540 millones, depósitos superiores a USD 581 millones y un patrimonio neto de más de USD 97 millones, con una red de 20 sucursales en el país.

Con esta nueva dirección, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la solidez patrimonial y el desarrollo del sistema financiero paraguayo.

Acerca de Zeta Banco

El banco tiene presencia de más de 35 años en el mercado nacional. Su funcionamiento como empresa financiera fue autorizada por el Banco Central del Paraguay en 1989 y como banco en marzo de 2024.

En septiembre del 2025, incorporó a BNB Corporación Paraguay S.A. con capitales bolivianos como accionista, para potenciar su solidez con el amplio expertise regional y estándares internacionales de gestión.

Zeta Banco es aportante del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central del Paraguay y miembro de la Mesa de Finanzas Sostenibles. Su enfoque está en el desarrollo social y económico del país, con un fuerte apoyo a las Pymes y otros sectores comerciales y de consumo.