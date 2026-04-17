A La Gran 7-30
17 de abril de 2026 - 12:57

AUDIO: Santiago Peña sigue minimizando el caso Rivas: “Siempre va a haber voces críticas”

Santiago Peña Palacios en ropa informal, frente un micrófono, rodeado de hombres y una mujer atentos en ambiente al aire libre.
Santiago Peña Palacios habló frente a periodistas luego de la entrega de equipos a la ANDE, rodeado de su equipo y medios de comunicación.Captura