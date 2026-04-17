A La Gran 7-30
17 de abril de 2026 - 12:58

AUDIO: Violento asalto a local comercial en Ypané con falsos “policías”

Dos hombres encapuchados amenazan a un dependiente que se agacha, con estanterías y una caja registradora al fondo en un local interior.
Personas encapuchadas asaltaron un local de autoservice en Ypané.