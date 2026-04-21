A La Gran 7-30
21 de abril de 2026 - 12:09

AUDIO: Accidente de avioneta en Minga Guazú termina en saqueo: desaparecen US$ 2 millones

Las bolsas de dinero recuperadas anoche del avión que se estrelló en Minga Guazú.
Las bolsas de dinero recuperadas anoche del avión que se estrelló en Minga Guazú.