Borba renuncia como senador suplente y Carlos Liseras asumiría en reemplazo de Rivas

En la nota dirigida al TSJE, Julio Borba señala que su decisión responde a “razones estrictamente particulares” y solicita que se acepte su renuncia al título de senador suplente, otorgado tras las elecciones generales de 2023.

El ahora exsuplente fundamenta su presentación en el artículo 273 de la Constitución Nacional, que establece que la Justicia Electoral es la autoridad competente en todo lo relacionado con los títulos y derechos de los electos.

La renuncia de Borba se produce justo cuando debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas, una vez que el Senado aprobara el pedido de permiso del legislador titular, que inicialmente se daría mañana, al inicio de la sesión ordinaria.

Sin embargo, su salida despeja el camino para que el director general de la Conajzar y exdiputado, Carlos Liseras, quien sigue en la lista de suplentes ocupe el cargo. El exlegislador dijo esta mañana que si es convocado no tendría inconvenientes en asumir el compromiso.

El caso se vuelve aún más complejo por el debate jurídico constitucional en torno al pedido de permiso de Rivas.

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Abogados constitucionalistas señalan que el permiso que mañana pretende conceder el pleno del Senado al senador Rivas sería inconstitucional, ya que la Carta Magna solo contempla permisos para legisladores en casos específicos, como: asumir funciones en el servicio exterior y ejercer como ministro del Poder Ejecutivo.

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El quórum de dicho procedimiento será definido por senadores de la disidencia colorada y de la oposición. Los mismos tendrán la última palabra para avalar o no el trámite ilegal, que ya se otorgó al senador colorado Erico Galeano, acusado por lavado de dinero y asociación criminal.

El pedido de apartamiento de Rivas se da en medio de cuestionamientos públicos sobre la validez de su título de abogado, lo que ha generado presión política y mediática.

Este contexto fue el detonante para que se activara el mecanismo de reemplazo del cuestionado parlamentario.