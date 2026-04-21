Accidente de avioneta en Minga Guazú termina en saqueo: desaparecen US$ 2 millones

El accidente aéreo de una avioneta que transportaba dinero de la empresa de seguridad Prosegur derivó en un saqueo masivo en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

La aeronave cayó el sábado por la tarde en el asentamiento San Isidro, cuando trasladaba parte de un importante cargamento de dinero desde Ciudad del Este hacia Asunción. En total, se transportaban unos US$ 5 millones y aproximadamente 15 millones de reales en dos vuelos.

El primer avión llegó sin inconvenientes al aeropuerto de Luque, mientras que el segundo fue el que sufrió el siniestro. Este último llevaba al menos 30 bolsas de dinero.

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Dinero esparcido y recogido por pobladores

Tras el accidente, una gran cantidad de personas se acercó al sitio del siniestro. Según datos de la investigación, el dinero quedó esparcido en la zona, lo que generó que varios lugareños recogieran los billetes, incluso cargándolos en bolsas.

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El comisario Carlos Duré, del Departamento de Cooperación Policial Internacional, reveló que, de acuerdo con la denuncia presentada por la empresa Prosegur SA, unos US$ 2 millones desaparecieron tras el hecho.

Los investigadores presumen que parte del dinero fue sustraído por personas que acudieron al lugar inmediatamente después del accidente.

Allanamientos sin resultados, pero con pistas

En el marco de la investigación, el comisario informó que la Policía realizó al menos cinco allanamientos en la zona del km 26, en las cercanías del asentamiento donde ocurrió el accidente.

Si bien no se logró recuperar dinero en efectivo, Orué señaló que cuentan con información relevante que podría permitir identificar a los responsables.

Entre los elementos hallados figuran conversaciones en grupos de WhatsApp, que están siendo analizadas como parte de las pistas para avanzar en la investigación.

El comisario reconoció que, al tratarse de dinero en efectivo, su rastreo resulta complejo.

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Alertan sobre falsos policías y fiscales

Orué también advirtió sobre un nuevo riesgo vinculado al caso: la aparición de grupos criminales de frontera que se hacen pasar por agentes policiales o fiscales.

Según reportes, estas personas estarían visitando viviendas en la zona para exigir la devolución del dinero, engañando a los lugareños.

El comisario reveló que, hasta el momento, se reportó al menos un caso de este tipo, que fue atendido por la comisaría del km 30.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a no entregar dinero ni información a personas que no puedan acreditar debidamente su identidad como autoridades.