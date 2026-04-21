A La Gran 7-30
21 de abril de 2026 - 11:14

AUDIO: Asalto tipo comando: roban medicamentos para adelgazar y abandonan tres vehículos

Agentes de la Policía de Cordillera en el lugar donde quedó el furgón al servicio de Laboratorios Indufar, asaltado por piratas del asfalto.
Agentes de la Policía de Cordillera en el lugar donde quedó el furgón al servicio de Laboratorios Indufar, asaltado por piratas del asfalto.