A La Gran 7-30
21 de abril de 2026 - 11:45

AUDIO: Violencia en Olimpia-Cerro: diputados convocan a autoridades de seguridad y a APF

El diputado Raúl Latorre no quiso asegurar aún que el jueves ya vayan a finiquitar la reforma de la Caja Fiscal.
Foto Gentileza