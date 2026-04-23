A La Gran 7-30
23 de abril de 2026 - 12:46

AUDIO: Los primeros 16 extranjeros rechazados por Estados Unidos ya están en Paraguay

Hombre en traje gris, con micrófono, habla en evento formal. Fondo con logotipo, ambiente interior y público ausente.
El ministro Marco Riquelme presenta el Investor Pass en un evento formal junto a Jorge Kronawetter, director de Migraciones.arcenio acuña rojas