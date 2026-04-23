Presidencia confirmó en el 2020 que universidad de Rivas no estaba habilitada

Este jueves salió a luz una auditoría general del Poder Ejecutivo, firmada el 30 de diciembre del 2020, durante el mandato de Mario Abdo Benítez. En dicho expediente se realizó una revisión especial correspondiente al proceso de inscripción y registro de título de grado de la Universidad Sudamericana, que en junio del 2020 expidió un titulo de abogado para el diputado Hernán David Rivas Román.

El informe dado resalta que el 1 de julio del 2020, el rector interino de la universidad envió una nota al Cones, donde señalaba que las publicaciones periodísticas indicaban que no podían expedir títulos para los alumnos culminados sus estudios en años anteriores por haber estado una sede cerrada, por lo cual solicitó que sus carreras de derecho puedan ser catastradas.

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En respuesta, el Cones devolvió ese expediente en fecha del 23 de julio del 2020 . El dictamen del MEC señala que con esa acción “queda reflejado que la Universidad Sudamericana se encuentra en incumplimiento de las normativas aplicables para la inserción en el registro catastral de Carreras de Derecho-Sede Luque”.

El equipo auditor recalca además que, por ello, “en el momento de la verificación de documentos ingresados por la Universidad Sudamericana la misma no cumplía el requisito de estar debidamente habilitada y registrada en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), por ende, no se encontraba habilitada para expedir títulos de grado”.

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Deficiencias en el MEC

Por todo esto, esta auditoría del Poder Ejecutivo concluye: “En base al análisis realizado al expediente presentado por la Universidad Sudamericana, en fecha 8 de junio de 2020, para el registro de título de grado, podemos concluir que, el sistema de control interno de las áreas involucradas no es confiable ni satisfactorio, así como tampoco se adecuan en todos los casos, a las disposiciones que los reglamentan, debido a que hemos detectado deficiencia expuestas en el presente informe”.

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Además, se recomienda la revisión de todos los títulos emitidos por la Universidad Sudamericana y registrados por el MEC, con el objetivo de rectificar o ratificar todos aquellos finiquitados con anterioridad a la resolución del Cones mediante la cual se aprueba la carrera.

En ese entonces, el ministro de Educación era Eduardo Petta.

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MEC blanqueó a Rivas meses antes

Este informe mencionado ya data del 2020 y fue expedido específicamente el 30 de diciembre. Llamativamente, el 9 de setiembre, casi cuatro meses antes, el MEC blanqueó la expedición en tiempo récord del título de Rivas.

El equipo auditor en ese caso era encabezado por la Dirección General de Auditoría Interna del MEC, a cargo de Casimiro Marín, que concluyó que “se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas vigentes, para el registro y posterior validación del título de grado del señor Hernán David Rivas Román”.

La auditoría casi no menciona nada referente a la titulación en tiempo récord de 24 horas para que el diputado pueda jurar como integrante del JEM. Solo se limita a detallar que el 9 de mayo último ingresó el expediente de Rivas y que no había otros expedientes pendientes, dando a entender que por eso el título se tramitó en menos de un día.

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Las conclusiones de esa primera auditoría indicaban que la carrera se habilitó en 2009, antes de la creación de este último registro, en 2013, por lo que no existe irregularidad. Nada se decía sobre la falta de habilitación del Cones, que fue confirmada luego en diciembre por una segunda auditoría.

Rivas fue designado por la Cámara de Diputados en el JEM en reemplazo del diputado Ramón Romero Roa (ANR) el 3 de junio de ese 2020, sin tener título de abogado. Juró el 9 de junio, tras obtener su titulación en tiempo récord.

Ayer fue beneficiado con un permiso sin goce de sueldo por el cartismo y sus aliados, pese a que la oposición pedía su renuncia o pérdida de investidura.