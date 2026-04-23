Olimpia a otro clásico y Cerro Porteño sin público: ¿Cómo es la 18 del torneo Apertura 2026?

El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay ingresa a la zona decisiva. Luego de los cinco partidos disputados de la fecha 17 y a la espera de la resolución del superclásico Olimpia vs. Cerro Porteño suspendido por incidentes violentos, el primer certamen de Liga de la temporada arranca el viernes el capítulo 18.

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La ronda comienza en Barrio Obrero: a las 17:45, Nacional enfrenta a Recoleta FC en el Arsenio Erico y a las 20:00, Cerro Porteño mide a Sportivo Ameliano en La Nueva Olla. El Ciclón jugará sin presencia de aficionados locales debido la suspensión provisoria establecida por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Olimpia y otro clásico: vs. Libertad

La acción en continúa el sábado con el puntero y un nuevo clásico: el blanco y negro. Olimpia, que lidera con 6 puntos de ventaja sobre el Ciclón, visita a Libertad, que está sin DT después de la renuncia de Francisco Arce: empieza a las 20:00, en La Huerta. Pero antes, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense chocan en el primer encuentro del día: a las 17:45 en el Luis Salinas de Itauguá.

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La fecha 18 culmina el domingo

Por último, en la antesala de una nueva semana internacional con la tercera jornada de la Copa Sudamericana 2026 y Copa Libertadores 2026, la rueda acaba el domingo. 2 de Mayo recibe a Guaraní en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero a las 17:45, mientras que Rubio Ñu visita a Sportivo San Lorenzo en el Gunther Vogel de San Lorenzo a las 20:00.