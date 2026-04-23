La “nepobaby” de Alliana, Montserrat, renuncia a Diputados

La hija mayor del actual vicepresidente de la República y precandidato por Honor Colorado a la Presidencia en 2028, Montserrat Alliana Encina, presentó renuncia a su cargo de “coordinadora de liquidación”, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Cámara de Diputados.

La decisión la confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. “Me visitó hoy y me dijo que estaría renunciando y que estaría trabajando en el sector privado”, dijo.

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La misma había sido nombrada sin concurso en octubre de 2023 con un salario mensual de G. 18.274.300 (incluyendo bonificaciones).

La misma fue una de las primeras “nepobabies” que no fue sacada del cargo, pese a que su designación se hizo sin concurso y cuando aun no se había recibido de licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián (la misma por la que se recibió todo el clan).

Pese a la renuncia de la “nepobaby”, siguen ubicados en el Estado varios familiares de Alliana, incluido el esposo de Montse Alliana, Weldon Black, que está contratado como “asesor jurídico externo” del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Banco Nacional de Fomento (BNF).