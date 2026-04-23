Majestad sobre el Chaco: Puente de la Bioceánica, la obra que conecta dos océanos

Tras la prueba de luces en ambos extremos del puente, se pudo observar la imponente obra de ingeniería casi en su etapa final de construcción. Restan menos de 30 metros para que se unan ambos lados y así concretar la conexión de nuestro país, por medio del Chaco (Carmelo Peralta), con el estado de Mato Grosso do Sul en el Brasil (Puerto Murtinho).

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El juego de luces instalado en la estructura destacaba los colores de la bandera de cada país, brindando un espectáculo realmente impresionante sobre lo que representa esta enorme construcción, símbolo de la ingeniería moderna, que permitirá la integración de los países de esta parte del continente para agilizar el comercio hacia los mercados asiáticos.

Debido a la función estratégica que cumplirá el puente, el corredor bioceánico es comparado con el canal de Panamá, pues permitirá la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico, y así acortar los tiempos de viaje hacia el continente asiático, potenciando el comercio con los países de dicho mercado.

Unión para junio

El ingeniero René Gómez, principal responsable de estos trabajos, dijo que inicialmente el plan era que para finales de mayo ya esté finalizada la unión de ambos extremos del puente. Sin embargo, debido a las continuas lluvias que se están registrando en esta zona chaqueña, se estará extendiendo unos días más, por lo que llegaremos a este objetivo para mediados de junio o tal vez antes, aseguró el profesional.

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Una vez que se unan ambas franjas, los trabajos deberán continuar para que se pueda finalizar en su totalidad antes de fin de año, inicialmente previsto para finales de septiembre, atendiendo que aún restan varias tareas a culminar, además de los trabajos complementarios.

La construcción de este puente se inició en el 2022, en el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, y a cuatro años de su comienzo actualmente se tiene más del 98% de avance en los trabajos. La obra es financiada por la Itaipú Binacional (margen paraguaya), a un costo de G. 616.836.755.744, a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

Vuelo rasante de avión

Se puede observar la viralización de un video, donde se detecta el vuelo rasante y peligroso que realiza una avioneta, volando por debajo de la estructura del puente a escasos metros del río, lo cual preocupa por la acción casi criminal del responsable de la pequeña aeronave.

Tras este suceso, consultamos con el ingeniero Gómez, y confirmó que habría sucedido el pasado sábado, con el vuelo cercano y peligroso que realizó esta aeronave en la proximidad del puente, donde se encontraban trabajando varios obreros.

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Gómez dijo que efectivamente se puede observar en el video que la avioneta pasa por debajo de la pasarela del puente; sin embargo, esta parte final se trataría de una imagen obtenida a través de inteligencia artificial (IA), pues los trabajadores aseguran que el avión, si bien voló muy cerca del puente, jamás pasó por debajo.

Aun así, ya realizamos las denuncias respectivas ante las autoridades de ambos países, para que se proceda a investigar este caso, que realmente es bastante peligroso, al tiempo de exponer la vida de numerosos trabajadores. Por de pronto, ya tenemos informes de ambos lados de que se está investigando este hecho, dijo finalmente el profesional.

Consultado también el prefecto de la zona, con sede en Isla Margarita, en el distrito de Carmelo Peralta, el capitán Rodrigo Galeano, señaló que ya están en pleno proceso investigativo del caso y que eventualmente la avioneta sería de matrícula brasileña, al menos es lo que se puede observar en el video, enfatizó el militar.