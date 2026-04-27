A La Gran 7-30
27 de abril de 2026 - 09:58

AUDIO: Allanamientos simultáneos en Barrio San Francisco dejan detenidos e incautaciones

Dos agentes de seguridad armados, uniformados y en posición defensiva detrás de una reja, en un ambiente interior con paredes rojas.
Oficiales de la FOPE cubren un allanamiento en Zeballos Cue, en el barrio Modelo San Francisco.