Reportan muerte súbita en inmediaciones del Mercado 4 de Asunción

José Daniel Alonso González (66) falleció en la mañana de este lunes en las calles Rodríguez de Francia y Battilana, en las cercanías del concurrido Mercado 4, en Asunción. Según investigadores, se trataría de un caso de muerte súbita.

Agentes de la Policía Nacional, junto con representantes de la Fiscalía, acudieron al sitio tras recibir el aviso. Peritos forenses realizaron el procedimiento de levantamiento del cuerpo para determinar con precisión la causa de la muerte.

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De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría sufrido un infarto, lo que provocó su fallecimiento en la vía pública. Las autoridades indicaron que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo.

Testigos alertaron a las autoridades

Comerciantes de la zona relataron que el hombre se desplomó repentinamente, por lo que dieron aviso a un agente policial que se encontraba en el lugar. Pese a los intentos de auxiliarlo, no lograron reanimarlo.

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Según la información preliminar, el fallecido no sería trabajador ni cliente del mercado. Se presume que descendió de un colectivo en la zona tras presentar un malestar de salud momentos antes del hecho.