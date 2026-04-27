Bomberos evitan reincorporación de excapitán condenado por sextorsión

El fin de semana último se desarrolló la Asamblea General Ordinaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (Bomberos Amarillos) encabezada por la presidenta Lorena Canan, primera mujer en ejercer la presidencia de la institución, en un hecho considerado “hito” dentro de la institución.

Días antes de la asamblea se alertó acerca de la intención de Rubén Valdez de ser reincorporado a las filas. El excapitán había sido expulsado con degradación por el Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en julio del año pasado luego de ser hallado responsable de una falta considerada “muy grave” por la institución.

Valdez fue condenado a finales de 2022 por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y la imagen al probarse que exhibió un video íntimo con otra integrante de los bomberos voluntarios a un tercero, configurándose así el delito cuyo marco penal es de 6 meses a dos años.

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Efectivamente, durante el desarrollo de la última asamblea, Rafael Valdez, hermano del expulsado excapitán, mocionó el pedido de reincorporación, pero, según un comunicado difundido por la misma institución, no obtuvo el respaldo y nadie secundó el planteamiento, por lo que no pudo ser llevado a votación de la asamblea.

Histórica presidencia de una mujer

Hace exactamente un año, Lorena Canan, una bombera con más de 20 años de servicio, asumió el liderazgo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) convirtiéndose en la primera mujer presidenta, hecho que marcó un histórico avance hacia la igualdad de género en la institución.

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En la asamblea realizada el fin de semana en la Primera Compañía Bomba Asunción se aprobó el balance y la memoria institucional y de acuerdo con la nota difundida, más allá de la aprobación de los documentos que reflejan la gestión, se destaca la consolidación de una nueva etapa bajo liderazgo femenino al frente del voluntariado bomberil.

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