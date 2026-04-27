Libertad
27 de abril de 2026 - 10:34

Llamativo cambio de director técnico en Libertad para la Copa Libertadores

Los paraguayos Sergio Aquino y Cristian Riveros, entrenador y asistente técnico de Libertad, durante el partido frente a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
Sergio Aquino (izquierda) volverá a ser director técnico de Libertad por fuerza mayor, ya que Juan Eduardo Samudio no cuenta con Licencia Pro.Juan Ignacio Roncoroni

Un hecho por demás llamativo se presenta en Libertad, con el cambio provisorio en la dirección técnica para el partido de este martes por la Copa Libertadores contra Independiente del Valle, en Tuyucuá, a las 19:00. Te contamos el motivo de la modificación.

Por ABC Color

El partido entre Libertad e Independiente del Valle, marcado para las 19:00, en La Huerta, corresponde a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

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El Gumarelo viene de vencer a Olimpia por 3-2 en el clásico blanco y negro, por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, en el debut del director técnico Juan Eduardo Samudio.

Sin embargo, el más ganador del siglo XXI del fútbol paraguayo contará en el duelo internacional con la orientación de Sergio “Patito” Aquino, debido a que el “Mágico” no cuenta con Licencia Pro, la que habilita a los profesional a dirigir a nivel internacional.

De forma provisoria, Aquino estará de nuevo en la banca, contando con la asistencia de Cristian Riveros. Ya para el duelo doméstico del viernes frente a San Lorenzo, nuevamente en Tuyucuá, a las 20:00, volverá a tomar el mando Samudio.