Llamativo cambio de director técnico en Libertad para la Copa Libertadores

El partido entre Libertad e Independiente del Valle, marcado para las 19:00, en La Huerta, corresponde a la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

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El Gumarelo viene de vencer a Olimpia por 3-2 en el clásico blanco y negro, por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, en el debut del director técnico Juan Eduardo Samudio.

Sin embargo, el más ganador del siglo XXI del fútbol paraguayo contará en el duelo internacional con la orientación de Sergio “Patito” Aquino, debido a que el “Mágico” no cuenta con Licencia Pro, la que habilita a los profesional a dirigir a nivel internacional.

De forma provisoria, Aquino estará de nuevo en la banca, contando con la asistencia de Cristian Riveros. Ya para el duelo doméstico del viernes frente a San Lorenzo, nuevamente en Tuyucuá, a las 20:00, volverá a tomar el mando Samudio.