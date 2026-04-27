Nombran al esposo de Marta González como nuevo ministro de Senatur

El presidente de la República, Santiago Peña, informó la designación de Jacinto Santa María como nuevo ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). En su publicación destaca que su “experiencia y compromiso serán claves para consolidar al turismo como un motor de crecimiento, generación de empleo y proyección internacional del Paraguay”.

“Ningún ciudadano de bien puede negarse a concurrir cuando es llamado a servir al Paraguay. Por eso el día de hoy al aceptar este desafío, dejo todas mis actividades en el sector privado para dedicar todo mi tiempo a este cargo que agradezco y prometo honrar con honestidad, trabajo y patriotismo”, dijo Santa María en el inicio de su presentación.

El flamante ministro manifestó que con su llegada se inicia un nuevo camino en la Senatur con el objetivo de convertir a Paraguay en un “referente turístico de clase mundial”. Añadió que Peña aprobó una nueva orientación estratégica para el sector que permitirá a Paraguay convertirse en el primer destino de entretenimiento de América del Sur para 2037.

Anunció un “cambio radical” en el actual plan maestro de desarrollo turístico, pasando de una expectativa “conservadora” de captar dos millones de turistas para el 2030 a la meta de 10 millones de turistas para el 2037. En esa misma línea, señaló que trabajarán para aumentar considerablemente el tiempo de permanencia de los turistas en nuestro país.

Explicó que ello será posible transformando al Paraguay en un imán de inversiones turísticas que creen productos turísticos innovadores de alto impacto.

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“Lo que buscamos es que los inversores vengan a crear parques temáticos de última generación y complejos de entretenimiento de alta tecnología (...) Quiero que convirtamos al desarrollo turístico en una causa nacional y que nos embarquemos juntos en este proceso para llevar al Paraguay a la dimensión mundial que merece un gran país como el nuestro”, manifestó.

Angie Duarte, descartada para el “segundo tiempo”

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, manifestó que el trabajo de Angie Duarte al frente de Senatur sentó las bases posicionando a Paraguay a nivel regional y mundial, “pero en este segundo tiempo los desafíos son mayores”, dijo.

“La idea es reforzar estos pasos que puedan transformar al turismo en lo realmente es en otros países una verdadera industria, una industria sin chimenea pero que tiene un efecto derrame en el empleo, en el encadenamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas”, indicó Giménez.

Manteniendo la retórica de Peña, quien en términos futbolísticos había señalado la necesidad de hacer cambios para el segundo tiempo, Giménez afirmó que el presidente se encuentra en una “tesitura de gestión acelerada” por lo que no descartó otros cambios más adelante.

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“Generalmente cuando estás ganado dos a cero en el primer tiempo, tenés que reforzar las piezas porque suele ser un resultado engañoso y no queremos que nos empaten el partido. Entonces, el presidente de la República ha dispuesto de cambios para apretar esa gestión; este es uno de ellos y habrá otros siguiendo esa misma línea”, remarcó.

¿Quién es Jacinto Santa María?

Jacinto Santa María es esposo de Marta González, la exviceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes, quien años atrás promovió una acción contra la directora de ABC y el periodista que había publicado la denuncia de un humilde poblador de Mbatovi que acusó al matrimonio de querer despojarlo de la tierra en la que llevaba años viviendo.