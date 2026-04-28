A La Gran 7-30
28 de abril de 2026 a la - 10:19

AUDIO: Crisis por lluvias en el Chaco: así hacen llegar alimentos y medicamentos a comunidades aisladas

Un hombre en bote ayuda a una mujer cuya vivienda fue tomada por las aguas.
Una mujer de la tercera edad afectada por la inundacion de su vivienda es rescatada para llevarla a lugar mas seguro en Gral. Bruguez.Gentileza