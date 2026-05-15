A La Gran 7-30
15 de mayo de 2026 a la - 11:33

AUDIO: IPS: “Estamos en medio de una tormenta y se va a sacar plata en lugares de fuga”, dice Fretes sobre mejora de recursos

Isaías Ricardo Fretes en chaqueta azul y suéter gris, sentado en oficina con bandera de Paraguay y documentos sobre la mesa.
Isaías Ricardo Fretes durante la sesión del Consejo de Administración del IPS el 12 de mayo de 2026.Gentileza