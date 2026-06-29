Histórica clasificación de Paraguay: Diputados levanta la sesión por el feriado decretado por Santiago Peña

El feriado nacional decretado por el presidente de la República, Santiago Peña, para celebrar la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 ya tiene su primer impacto en la actividad legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó la suspensión de la sesión ordinaria prevista para este martes.

La medida fue adoptada luego del anuncio del Poder Ejecutivo, que declaró feriado nacional tras la victoria de la Albirroja sobre Alemania en la tanda de penales, resultado que aseguró el pase del combinado nacional a la siguiente fase del certamen.

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La sesión será reprogramada

Al confirmar la suspensión, Latorre explicó que la decisión responde directamente al feriado nacional.

“El feriado afecta la sesión”, expresó el titular de la Cámara Baja.

Añadió que los proyectos previstos para este martes no quedarán sin tratamiento, ya que serán incluidos en una convocatoria extraordinaria.

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“Vamos a recuperar esta sesión con una extraordinaria”, indicó.

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La sesión conjunta con José Antonio Kast también fue reprogramada

Inicialmente, la sesión conjunta de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para recibir con los honores correspondientes al presidente de Chile, José Antonio Kast, estaba prevista para este martes a las 16:00. Sin embargo, tras el decreto de feriado nacional, también fue reprogramada.

El acto se realizará finalmente el miércoles a las 11:00. La actividad se enmarca en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, de la que Chile participa como Estado asociado.

En el Senado continúan las actividades administrativas

En la Cámara de Senadores tampoco se paralizarán completamente las actividades. El secretario general de la institución, Antonio Sánchez, confirmó que la Mesa de Entrada continuará recepcionando los documentos remitidos por la Contraloría General de la República.

De esta manera, aunque el feriado decretado por el Ejecutivo alteró la agenda legislativa de Diputados, algunas actividades institucionales del Congreso Nacional seguirán desarrollándose con normalidad.