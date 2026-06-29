Paraguay hizo historia ante Alemania y los memes no tardaron en inundar las redes sociales

La clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final del Mundial, tras eliminar por penales a la poderosa Alemania, no solo desató festejos en las calles, sino también una verdadera avalancha de memes en las redes sociales. La histórica victoria de la Albirroja convirtió a miles de usuarios en protagonistas de una celebración cargada de ingenio y humor.

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El triunfo de Paraguay también se jugó en las redes

Apenas se consumó la definición desde los doce pasos, las principales plataformas digitales comenzaron a llenarse de imágenes, videos y montajes que ironizaron sobre la caída de una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial.

Los usuarios paraguayos apelaron al humor para reflejar la sorpresa por el resultado y la enorme alegría que generó una clasificación que ya forma parte de la historia del deporte nacional. En cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a multiplicarse y rápidamente se viralizaron.

Uno de los grandes protagonistas de los memes fue el arquero Orlando Gill, convertido en héroe de la clasificación tras atajar dos penales en la definición y erigirse como la gran figura del encuentro.

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Alemania, blanco de las bromas

Gran parte de los memes hicieron referencia al favoritismo con el que llegaba Alemania al encuentro y al inesperado desenlace que terminó favoreciendo a Paraguay en la tanda de penales.

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La creatividad también alcanzó a los futbolistas paraguayos, convertidos en héroes de la jornada, y al arquero, cuya actuación fue destacada por los aficionados con decenas de imágenes y montajes humorísticos.