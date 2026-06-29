Nacionales
29 de junio de 2026 a la - 21:01

Peña anuncia feriado para este martes tras victoria de Paraguay contra Alemania

Aficionados reaccionan durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay este lunes en una calle de Asunción (Paraguay).
Aficionados reaccionan durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay este lunes en una calle de Asunción (Paraguay).Juan Pablo Pino

El presidente Santiago Peña anunció que ese martes será feriado nacional tras la clasificación de la Selección Paraguaya a los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro eliminaron al gigante europeo en la tanda de penales.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional para celebrar la histórica victoria de la Albirroja frente a la selección de Alemania. De esta manera, selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

“¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!“, indicó Peña en su cuenta de X, aunque de momento no se dio a conocer el decreto presidencial.

Santiago Peña sonriente en un tuit, expresando orgullo con mensaje '¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!'.
Santiago Peña expresa su orgullo por Paraguay tras el triunfo en el Mundial 2026 a través de un tuit emotivo.

La Albirroja, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, logró derribar a uno de los máximos gigantes del fútbol mundial en una definición de infarto. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Albirroja se impuso con un emocionante 4-3 en la tanda de penales, desatando festejos masivos en cada rincón del país.

Lea más: Batacazo mundial: Paraguay elimina a Alemania y avanza a octavos de final

La declaración de este feriado se resolvió debido a que el Ejecutivo cuenta con las herramientas jurídicas para este tipo de escenarios excepcionales.

El sustento técnico se basa en la Ley N.º 7.544, una normativa vigente que faculta a Santiago Peña a establecer hasta tres feriados adicionales por año calendario.

Los antecedentes del festejo

No es la primera vez que la administración de Santiago Peña utiliza esta prerrogativa legal para sintonizar con el sentimiento popular. Durante el pasado año 2025, el mandatario aplicó esta misma ley en dos oportunidades muy recordadas:

  • 5 de septiembre de 2025: Se declaró feriado nacional al día siguiente de que la Albirroja asegurara de forma matemática su boleto definitivo de clasificación a esta Copa del Mundo.
  • 26 de diciembre de 2025: Se decretó con un enfoque puramente económico y social, buscando incentivar el turismo interno y prolongar el descanso y la unión de las familias paraguayas durante las festividades de fin de año.

La Albirroja ya está entre los mejores 16 del mundo y el país entero lo festeja.

esponsors especiales de Mundial x ABC