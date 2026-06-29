Peña anuncia feriado para este martes tras victoria de Paraguay contra Alemania

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional para celebrar la histórica victoria de la Albirroja frente a la selección de Alemania. De esta manera, selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

“¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!“, indicó Peña en su cuenta de X, aunque de momento no se dio a conocer el decreto presidencial.

La Albirroja, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, logró derribar a uno de los máximos gigantes del fútbol mundial en una definición de infarto. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Albirroja se impuso con un emocionante 4-3 en la tanda de penales, desatando festejos masivos en cada rincón del país.

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La declaración de este feriado se resolvió debido a que el Ejecutivo cuenta con las herramientas jurídicas para este tipo de escenarios excepcionales.

El sustento técnico se basa en la Ley N.º 7.544, una normativa vigente que faculta a Santiago Peña a establecer hasta tres feriados adicionales por año calendario.

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Los antecedentes del festejo

No es la primera vez que la administración de Santiago Peña utiliza esta prerrogativa legal para sintonizar con el sentimiento popular. Durante el pasado año 2025, el mandatario aplicó esta misma ley en dos oportunidades muy recordadas:

5 de septiembre de 2025: Se declaró feriado nacional al día siguiente de que la Albirroja asegurara de forma matemática su boleto definitivo de clasificación a esta Copa del Mundo.

26 de diciembre de 2025: Se decretó con un enfoque puramente económico y social, buscando incentivar el turismo interno y prolongar el descanso y la unión de las familias paraguayas durante las festividades de fin de año.

La Albirroja ya está entre los mejores 16 del mundo y el país entero lo festeja.