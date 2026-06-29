La prensa internacional se hizo eco de la hazaña de Paraguay sobre Alemania

El histórico triunfo de la Selección Paraguaya de Fútbol ante la tetracampeona Alemania también provocó un verdadero terremoto en la prensa deportiva de todo el mundo. Tras la sufrida victoria por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego, las portadas de los principales diarios digitales del mundo publicaron sobre la gesta de la Albirroja.

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El planteamiento táctico del entrenador Gustavo Alfaro y la actuación del arquero Orlando Gill, quien se vistió de héroe al tapar los tiros de Alemania, acapararon los elogios internacionales. Por otro lado, en Europa, el resultado fue catalogado como la primera gran sorpresa de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

En Argentina y España hablan de “utopía” y “sueño americano”

Los medios de Argentina reaccionaron y destacaron la figura de la Albirroja. El diario deportivo Olé tituló en su portada: “Otra utopía imposible de la Paraguay de Alfaro: eliminó a Alemania por penales”.

Por su parte, Clarín apuntó directamente a arquero Orlando Gill y remarcó: “La Paraguay de Gustavo Alfaro hizo historia en el Mundial 2026: Orlando Gill fue el héroe en los penales para eliminar a Alemania y meterse en octavos de final”. En esa misma línea, Infobae catalogó el pase paraguayo como una “Hazaña histórica”.

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Cruzando el Atlántico, los periódicos españoles se rindieron ante el despliegue físico y defensivo de los guaraníes. El País de España resaltó que “Paraguay elimina a la apagada Alemania en los penaltis para firmar la primera gran hazaña en las eliminatorias del Mundial”. Por otro lado, El Mundo definió el momento actual como el “sueño americano de Paraguay que tumba a Alemania”.

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El diario ABC de Madrid prefirió enfocarse en el fracaso del rival y sentenció que “Alemania se estrella otro Mundial más”.

Un golpe histórico que rompe estadísticas en Estados Unidos

Desde el país anfitrión del torneo, los portales norteamericanos hicieron eco del impacto logístico y estadístico que significa dejar fuera a una potencia de la categoría de Alemania. The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, publicó un dato histórico para los europeos. “Alemania fuera con su primera derrota en tandas de penales en la historia de los Mundiales; cómo Paraguay dio un golpe gigante”, publicó.

Las cadenas internacionales de televisión tampoco se quedaron atrás. CNN tituló sobre el pase albirrojo a los octavos de final, mientras que la cadena internacional Fox Sports abrió su plataforma digital con el título: “Paraguay deja fuera a Alemania del Mundial 2026 tras los penales”.

Humillación en los principales diarios alemanes

La otra cara de la moneda se vivió en territorio germano, donde la prensa no tuvo piedad con el plantel dirigido por Julian Nagelsmann. Los diarios de ese país calificaron la eliminación como un golpe vergonzoso que desnudó las carencias de su selección, la cual venía de fracasar también en las fases de grupos de los mundiales de 2018 y 2022.

El influyente periódico Süddeutsche Zeitung no se guardó nada y tituló con dureza. “La siguiente vergüenza: Tres penaltis fallados. Alemania sufre una derrota dramática pero merecida ante Paraguay y debe abandonar este Mundial antes de los octavos de final. Y sin embargo, el seleccionador nacional aspiraba a convertirse en campeón del mundo”.

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Por su parte, el Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) analizó que el partido ante la Albirroja fue “una derrota que resume a la perfección la actuación de Alemania en el Mundial, un final desastroso en un torneo al que nunca llegó a entrar”. Con este análisis, abre el debate sobre si este resultado marca el fin del ciclo de su director técnico.

Finalmente, el diario Die Welt publicó un duro análisis individual de los rendimientos de sus jugadores. Señaló que en el momento cumbre de los doce pasos ante los paraguayos, “tres jugadores perdieron los nervios por completo”.