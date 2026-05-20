A La Gran 7-30
20 de mayo de 2026 a la - 10:39

AUDIO: Bello firmará convenios con bomberos y promete pago parcial de deuda

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, en la minga del martes.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción.Captura de ABC