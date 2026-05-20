Fraude en el Consejo de la Magistratura: adulteraban documentos para sumar puntos a postulantes

La Fiscalía imputó a seis funcionarios judiciales por supuestamente adulterar documentos reales para beneficiar a postulantes en concursos públicos del Consejo de la Magistratura (CM), mediante la asignación irregular de puntajes.

La denuncia penal fue presentada por el propio Consejo de la Magistratura, luego de recibir un correo electrónico anónimo en el que un postulante alertó sobre presuntas irregularidades en certificados y constancias utilizadas dentro de los procesos de selección.

El fiscal Leonardi Guerrero confirmó que los documentos habrían sido manipulados para favorecer a determinados concursantes. “Es un hecho grave la adulteración de documentos. La denuncia fue realizada por el Consejo de la Magistratura hace un tiempo atrás. Llegamos a la imputación de seis personas”, señaló.

“Aparentemente es lo que ocurrió”, expresó el agente fiscal al ser consultado sobre si los funcionarios del CM fueron delatados.

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¿Quiénes fueron imputados en el caso?

Guerrero informó que fueron imputadas seis personas. Entre ellas figuran dos funcionarios vinculados al CM: uno de la Escuela Judicial —quien ya renunció— y otro del área de Archivo, encargado de digitalizar documentos.

También fueron imputados un asistente fiscal, una actuaria judicial que presentó renuncia, un exmagistrado y una jueza en funciones de Pedro Juan Caballero, quienes habrían sido beneficiados en calidad de postulantes.

Según la investigación, el funcionario de la Escuela Judicial habría accedido a certificados académicos pertenecientes a su esposa y posteriormente entregó esos documentos al funcionario de Archivo del CM, quien se encargaba de cargarlos en el sistema de postulaciones.

Cómo operaba el supuesto esquema de adulteración

La Fiscalía sostiene que los involucrados utilizaron una constancia de curso y un certificado de especialización pertenecientes a una sola persona, identificada como Liliana Galeano Peralta, quien realizó estudios en la Universidad Privada del Este.

Posteriormente, los nombres y datos de los postulantes habrían sido incorporados en esos documentos para presentarlos en concursos públicos organizados por el CM y así obtener mayor puntaje en las evaluaciones.

Liliana Galeano Peralta es funcionaria de la Fiscalía de Coronel Oviedo y esposa de Rodrigo Ávalos, funcionario de la Escuela Judicial que fue imputado en la causa.

El fiscal Guerrero indicó que no se descarta la eventual implicancia de Galeano Peralta en el esquema investigado.

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Consejo de la Magistratura inició sumarios

El Consejo de la Magistratura informó que los funcionarios involucrados fueron sometidos a sumario administrativo, además de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público.