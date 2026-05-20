Lilian Samaniego anticipa voto castigo en Asunción: “¿Qué te creés, Camilo?”

La líder del movimiento Causa Republicana (disidencia colorada) Lilian Samaniego, aseguró que las encuestas posicionan mejor a su hermano, el exintendente Arnaldo Samaniego, quien el próximo 7 de junio debe enfrentar al candidato del cartismo, Camilo Pérez.

“No sé de qué candidato nuevo habla, si él está impuesto por el mismo sistema; le eligió Santiago Peña para ser el candidato y es el candidato de él, de Latorre, de Bello, para seguir en lo mismo. Nadie explicó donde están los G. 500.000 millones de la época de Nenecho, también candidato de ellos. ¿De qué nuevo me hablás, Camilo?”, expresó desafiante la legisladora.

Samaniego, quien desde hace días viene protagonizando un cruce con el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se jactó de haberlo superado en votos durante las pasadas internas y también en las elecciones nacionales. Aseguró que su movimiento se impondrá en los próximos comicios, tanto en capital con Arnaldo, como en otros puntos del país.

“Juan Afara, Arnaldo Samaniego y yo estuvimos recorriendo un año y en capital están nerviosos ellos. El candidato de ellos le comienza a amenazar a sus concejales a sus dirigentes y estoy segura de que va a haber un voto castigo. Hay un porcentaje alto que dice ‘todavía no decidí por quién votar’, no, ya decidieron”, manifestó.

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“Ya se ordenó la canilla libre desde el Ejecutivo”

Samaniego fue más allá y denunció que hay una orden superior de respaldar a Camilo Pérez. Asimismo, se refirió a los recursos que el Comité Olímpico Paraguayo (COP), presidido por el candidato cartista, destinó a una estructura de “gastos corrientes” durante los últimos Juegos Panamericanos Junior.

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“A los funcionarios les digo que agarren todo lo que se les está ofreciendo, porque ahora ustedes saben que ya se ordenó la canilla libre por parte del Ejecutivo, le llamó a todos los ministros y les dijo ‘pónganse para Camilo’. Y él no sé qué explicación va a dar de cómo manejó el dinero público, todavía no explicó”, señaló.

“Autenticidad versus imposición”

La senadora, que en el pasado presidió la Asociación Nacional Republicana (ANR) remarcó que actualmente el cartismo está usando al partido y no representa “los valores” de la nucleación política. Anticipó que en las internas, incluso los funcionarios que responden a Honor Colorado, le darán su voto a Samaniego.

“Esperen el 7 de junio y en el cuarto oscuro estoy segura de que van a analizar quién le representa al partido. De este lado la autenticidad colorada; del otro lado la imposición, la vergüenza de los que se pasan robando a nuestro país (…) usan nuestro partido para hacer este tipo de irregularidades y encima se vuelven soberbios ¿Qué te creés, Camilo? Estamos hablando de la centenaria ANR que hizo tanto por el Paraguay y también se equivocó, pero vos no le representás a los asuncenos del Partido Colorado”, pronunció Lilian.