Jubilados y pensionados cobran más que los trabajadores activos en el IPS

En términos de salarios promedio de los cotizantes activos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) volvió a ubicarse ampliamente por encima del resto de las cajas previsionales. En 2024 el salario promedio de sus aportantes alcanzó G. 29.027.992, frente a G. 27.095.496 en 2023 y G. 23.339.758 en 2020, implicando un incremento acumulado cercano al 24,4% en cuatro años.

El nivel salarial de Cajubi prácticamente duplica al promedio registrado en la caja de la ANDE, que alcanzó G. 13.934.709, y supera ampliamente al IPS, donde el salario promedio de los cotizantes activos se ubicó en G. 4.264.630.

La Caja Bancaria también lideró en el monto promedio de beneficios pagados a jubilados y pensionados. En 2024, el promedio ascendió a G. 11.227.880, aunque todavía por debajo del promedio registrado en Cajubi, que alcanzó G. 23.066.119. Este comportamiento evidencia que los sectores con mayores niveles salariales durante la vida activa mantienen igualmente prestaciones previsionales significativamente superiores al promedio del sistema.

Los datos permiten observar que el crecimiento de los beneficios previsionales acompañó parcialmente la evolución de los salarios activos. En Cajubi, por ejemplo, el beneficio promedio pasó de G. 17.814.675 en 2020 a G. 23.066.119 en 2024, mientras que en la Caja Bancaria el promedio subió de G. 8.127.303 a G. 11.227.880 en el mismo periodo.

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En la ANDE, los beneficios promedio alcanzaron G. 8.788.684 en 2024, por encima de los G. 6.532.497 registrados en 2020.

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Sin embargo, el análisis más relevante surge al comparar la relación entre el beneficio promedio recibido por jubilados y el salario promedio de los cotizantes activos. Este indicador permite aproximar el nivel de reemplazo previsional, es decir, qué proporción del ingreso laboral logra sostenerse una vez producida la jubilación.

En este punto, el IPS presenta la relación más elevada del sistema. En 2024, el beneficio promedio representó el 104,4% del salario promedio de los activos. Esto implica que, en promedio, los jubilados y pensionados del IPS percibieron ingresos superiores al salario promedio de los trabajadores activos cotizantes.

La relación ya se encontraba cerca de ese nivel en años anteriores: 101,0% en 2020, 100,3% en 2021, 100,0% en 2022 y 102,4% en 2023.

El caso del IPS contrasta fuertemente con otras cajas previsionales. En la Bancaria, la relación beneficio/salario alcanzó 97,8% en 2024, luego de haber caído a 66,6% en 2022. En la Caja Fiscal, el indicador se ubicó en 80,6%, mientras que en Cajubi llegó a 79,5%.

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La Caja Municipal registró una relación de 73,9%, y la ANDE alcanzó 63,1%.

La situación más rezagada corresponde a la Caja Ferroviaria. En 2024, el beneficio promedio representó apenas el 21,7% del salario promedio de los cotizantes activos. Incluso, en 2023 el indicador había descendido a 16,3%; comportamiento que refleja las dificultades estructurales y la reducida escala de algunos regímenes previsionales específicos.

Los datos también muestran que el promedio general del sistema previsional continúa relativamente bajo en comparación con algunas cajas sectoriales.

El salario promedio total de los cotizantes activos alcanzó G. 4.971.777 en 2024, mientras que el beneficio promedio total de jubilados y pensionados llegó a G. 5.322.788. A nivel agregado, el beneficio promedio se ubicó por encima del salario promedio de los aportantes activos.

El comportamiento plantea desafíos relevantes para la sostenibilidad financiera del sistema previsional paraguayo, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional, informalidad laboral y presión creciente sobre las cajas públicas.

El hecho de que algunas cajas mantengan relaciones de reemplazo cercanas o superiores al 100% evidencia estructuras de beneficios elevadas respecto a los ingresos laborales actuales, situación que puede incrementar las necesidades de financiamiento en el mediano y largo plazo.

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Al mismo tiempo, las diferencias entre cajas reflejan la segmentación histórica del sistema previsional paraguayo. Mientras algunos sectores presentan salarios y jubilaciones significativamente elevados, otros operan con niveles considerablemente más bajos. Esto genera importantes disparidades entre trabajadores y jubilados dependiendo del régimen al que pertenecen.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones