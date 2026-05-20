A La Gran 7-30
20 de mayo de 2026 a la - 10:33

AUDIO: Erico Galeano, al Centro de Prevenidos: ¿cómo será su reclusión en la ex-Tacumbú?

Erico Galeano Segovia sentado, con abrigo oscuro y gafas, mostrando una sonrisa serena en un entorno iluminado.
Erico Galeano Segovia participa en un encuentro íntimo, con una expresión amable y una conversación amena.