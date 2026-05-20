A La Gran 7-30
20 de mayo de 2026 a la - 12:42

AUDIO: Este año se instalaron industrias por US$ 100 millones en Paraguay, afirma titular del MIC

Marco Riquelme en traje oscuro y corbata, hablando con micrófono, frente a un atril del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay.
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