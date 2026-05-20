Copa Sudamericana
20 de mayo de 2026 a la - 10:47

A qué hora juega Olimpia vs. Vasco da Gama y dónde ver hoy en vivo

Johan Rojas de Vasco da Gama disputa el balón con Alex Franco de Olimpia este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia en el estadio Sao Januário, en Rio de Janeiro.
Johan Rojas de Vasco da Gama disputa el balón con Alex Franco de Olimpia este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia en el estadio Sao Januário, en Rio de Janeiro.Antonio Lacerda

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Vasco da Gama por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez disputa un partido muy importante con el objetivo de clasificar a los octavos de final. El choque empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Wilmar Roldán con VAR de David Rodríguez (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia vs. Vasco da Gama: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

La trasmisión del partido lo podrás seguir en vivo a través de ABC por la 730 am y en el streaming, por ABC TV Paraguay en YouTube.
La trasmisión del partido lo podrás seguir en vivo a través de ABC por la 730 am y en el streaming, por ABC TV Paraguay en YouTube.

Olimpia vs. Vasco da Gama: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Vasco da Gama: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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