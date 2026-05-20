A La Gran 7-30
20 de mayo de 2026 a la - 12:45

AUDIO: Fraude en el Consejo de la Magistratura: adulteraban documentos para sumar puntos a postulantes

Inauguración de la nueva sede del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial. 05-12-22 11 de Diciembre de 2022
Inauguración de la nueva sede del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial. 05-12-22 11 de Diciembre de 2022Gentileza