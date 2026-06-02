A La Gran 7-30
02 de junio de 2026 a la - 09:38

AUDIO: Internas 2026: TSJE explica cómo será el operativo electoral

Helicóptero de la FFAA usados en las elecciones generales de abril de 2023 para llevar materiales electorales al localidades del Chaco.
Helicóptero de la FFAA usados en las elecciones generales de abril de 2023 para llevar materiales electorales al localidades del Chaco. (Foto del TSJE)