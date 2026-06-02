Cuatro casos de botulismo en Paraguay: esto es lo que se sabe

La Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) confirmó cuatro casos de botulismo alimentario en personas residentes del área metropolitana de Asunción. Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente grave, asociada al consumo de alimentos contaminados que fueron mal conservados o envasados.

La directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, explicó que se trata de un brote puntual vinculado a un alimento consumido por los afectados.

Los cuatro pacientes hospitalizados en terapia intensiva son mayores de edad, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años. Son dos mujeres y dos hombres.

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Botulismo: ¿se contagia entre personas?

Según la investigación epidemiológica, las personas afectadas no pertenecen a una misma familia ni tuvieron contacto entre sí. Sin embargo, todas consumieron alimentos provenientes de un mismo punto de venta antes de desarrollar la enfermedad.

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“La enfermedad no se contagia de persona a persona“, aclaró Ojeda, quien indicó que los cuatro pacientes se contagiaron porque consumieron un alimento en común.

Las verificaciones realizadas hasta el momento indican que los pacientes consumieron salsas o algún tipo de sándwich, aunque todavía no fue posible determinar con precisión cuál fue el alimento responsable ni el local exacto donde se originó el brote, según indicó la funcionaria de Salud.

Cinco locales clausurados por Dinavisa

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) identificó cinco tiendas relacionadas con la comercialización de los productos consumidos por los pacientes. Estos establecimientos ya fueron notificados y permanecerán sin habilitación para atención al público hasta que concluyan las investigaciones y las autoridades sanitarias determinen su reapertura.

“No sabemos si fue la salsa, el desmechado o la hamburguesa. Hay que esperar un poco más para hablar del alimento. Estas tiendas ya fueron notificadas, no van a habilitar al público nada hasta que Dinavisa vuelva a habilitarles”, mencionó la directora de Vigilancia.

Suero antibotulismo: ¿Paraguay tiene disponible?

La titular de Vigilancia precisó que la sospecha de botulismo tomó fuerza la semana pasada, pero los estudios laboratoriales permitieron confirmar recientemente el diagnóstico. No obstante, indicó que los primeros casos fueron identificados durante los primeros días de mayo.

Ojeda explicó que el tratamiento incluye la administración de un suero antitoxina, que debe suministrarse en un momento determinado de la evolución de la enfermedad. Aseguró que Paraguay cuenta con las dosis necesarias y que estas ya fueron aplicadas a los pacientes por indicación médica.

“Estas personas ingresaron a los servicios de salud ya enfermas, con los cuadros clínicos característicos, como parálisis, debilidad de la fuerza muscular. Entraron con sospecha de alguna enfermedad neurológica, entre ellas el botulismo. Esto ya se habló la semana pasada, cuando era sospecha. Ellos entraron a terapia intensiva y no pudieron explicar lo que consumieron”, refirió.

Ojeda comentó que los investigadores lograron reconstruir el historial alimentario gracias a la colaboración de familiares de los pacientes, quienes aportaron información sobre los alimentos consumidos, debido a que los afectados aún no pueden brindar declaraciones.

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Cómo prevenir el botulismo

Desde Vigilancia de la Salud recordaron que el botulismo alimentario suele estar asociado a fallas en la conservación o el envasado de alimentos.

Ante esta situación, la directora recomendó extremar los cuidados durante la preparación, almacenamiento y conservación de productos alimenticios para prevenir nuevos casos.