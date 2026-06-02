Aeropuerto: Senad incauta 147 kilos de marihuana premium proveniente de Estados Unidos

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desarticuló una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana premium proveniente de Estados Unidos.

En la denominada operación “Air Box”, agentes especiales incautaron 147,4 kilogramos de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y detuvieron a tres personas, entre ellas un abogado.

El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en Luque y Asunción, permitió además desmantelar un laboratorio de cultivo tipo indoor (interior) que operaba en la capital.

Según fuentes oficiales, la carga de droga tenía un alto contenido de THC y un valor de mercado aproximado de 2 millones de dólares, con el mercado brasileño como destino final. “Tenemos información que esto iba a ser enviado a Capitán Bado, departamento de Amambay, para luego ser enviado al Brasil”, dijo el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

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Detalles del operativo “Air Box” en el Silvio Pettirossi

El despliegue se realizó entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. La carga fue interceptada antes de que fuera retirada del aeropuerto.

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La carga ilícita, distribuida en dos cajas de madera, fue enviada desde California, Estados Unidos.

Marihuana premium bajo modalidad de falsas declaraciones

Para intentar eludir los controles aduaneros, los traficantes declararon el contenido como “obras de arte” destinadas al Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción. Las autoridades confirmaron que la citada institución no mantenía ningún tipo de vínculo con el envío y que fue utilizada de fachada para el ilícito.

La apertura de las encomiendas, encabezada por la fiscal Ingrid Cubilla con orden de la jueza Rosarito Montanía, permitió constatar que en el interior se hallaban los 147,4 kilogramos de marihuana de alta pureza.

Este tipo de producto, debido a su tratamiento genético y químico, posee una cotización significativamente superior a la marihuana tradicional en el mercado negro regional, según Senad.

Tres detenidos en procedimientos en Luque y Asunción

Tras la incautación en el aeropuerto, la comitiva fiscal-policial efectuó tres allanamientos simultáneos.

En estas intervenciones quedaron detenidos: el abogado Ever Ramón Suárez Maldonado (44), Carlos Daniel Díaz Sanabria (44) y José Carlos Araujo Junior.

Uno de los procedimientos se realizó en un hotel donde los sospechosos se alojaban a la espera de la carga, mientras que las detenciones de Suárez Maldonado y Díaz Sanabria -ambos oriundos de Capitán Bado- se concretaron en un taller mecánico que servía de punto logístico.

Laboratorio de marihuana indoor desmantelado en Asunción

Durante el allanamiento en el inmueble utilizado como depósito en Asunción, donde fue detenido Araujo Junior, los intervinientes descubrieron una sofisticada estructura dedicada a la producción de cannabis bajo la modalidad indoor.

En el sitio se incautaron carpas de cultivo, sistemas de iluminación artificial de alta potencia, equipos de control de temperatura y otros implementos técnicos.

Asimismo, se decomisaron plantines de diversas variedades. Según Senad, esto confirma que la organización criminal no solo traficaba, sino que también desarrollaba laboratorios clandestinos para optimizar el rendimiento y la calidad del producto final.

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La operación “Air Box” se ejecutó días después de que se incautaran 260 kilos de “marihuana vip” en el aeropuerto Silvio Pettirossi, dentro de un jet privado proveniente de Estados Unidos.