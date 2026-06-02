Director paraguayo afirma que las 20 turbinas de Yacyretá agotaron su vida útil

Durante un acto realizado ayer en el Centro Agropecuario de Misiones, donde la EBY entregó al sector campesino G. 4.653.507.000, correspondiente a la primera parte de una inversión anual de G. 16.958.876.400 destinada al fortalecimiento de la agricultura familiar en cooperación con la Gobernación de Misiones, Benítez manifestó que asumió la conducción de la binacional en un contexto financiero crítico.

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El titular de la EBY indicó que durante dos años se trabajó con “sacrificio y patriotismo” para superar la crisis institucional. En ese periodo, explicó que mantuvo reuniones con dirigentes del sector campesino para informar sobre la situación financiera de la entidad. Asimismo, recordó la firma del acuerdo provisorio que estableció una tarifa de US$ 28 por MWh, hecho que calificó como histórico para la binacional. Según expresó, este mecanismo permitió recuperar la capacidad financiera de la institución.

“Anteriormente Argentina pagaba lo que quería y lo que podía, y muchas veces eso no alcanzaba. Hoy tenemos una tarifa que firmaron los presidentes de ambos países (Peña - Milei). Gracias a eso se están pagando deudas bancarias, compromisos con proveedores y se tiene mayor presencia en los cuatro departamentos”, señaló.

Descuido de la CHY

Benítez también destacó que las 20 turbinas de la Central Hidroeléctrica Yacyretá se encuentran con la vida útil agotada. En ese contexto, recordó que durante el 2025 se concretó la primera rehabilitación integral de una unidad generadora.

Agregó que para el 2026 está prevista la rehabilitación de otras dos turbinas y se analiza la posibilidad de intervenir seis más, con el objetivo de extender su funcionamiento por al menos tres décadas adicionales. El director paraguayo remarcó que la recuperación de las unidades generadoras resulta fundamental para garantizar recursos destinados a becas, programas productivos y otras iniciativas de desarrollo.

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“Se descuidó por mucho tiempo la Central y hoy estamos invirtiendo. También encontramos el proyecto Aña Cuá paralizado y sin recursos”, afirmó.

Finalmente, Benítez destacó que durante su administración no se registraron cierres de rutas por reclamos relacionados con el pago de becas. Recordó que en años anteriores los desembolsos sufrían importantes retrasos, mientras que actualmente, aseguró, los pagos se realizan en tiempo y forma.