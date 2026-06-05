A La Gran 7-30
05 de junio de 2026 a la - 12:29

AUDIO: Denuncian “apriete” por negociado en la ANDE: titular del ente estaría renunciante

Félix Sosa con traje negro y corbata roja sostiene un teléfono, en un ambiente formal con una pantalla de fondo.
Gustavo Machado