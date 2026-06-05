Corte rechazaría acción de Kattya para volver al Senado: “Es la confirmación de un atropello”

La exparlamentaria Kattya González manifestó este viernes que maneja información sobre una inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirmaría su pérdida de investidura mediante el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida tras su expulsión del Senado.

“Va a salir hoy o el lunes, pero es un hecho prácticamente”, afirmó. Sostuvo que el caso trasciende su situación particular, dado que el eventual fallo marcará un precedente negativo para todos los ciudadanos.

“Esta sentencia, lejos de representar solamente una acción de inconstitucionalidad de una afectada en particular, marca un precedente nefasto para nuestro país. Hoy estamos todos inseguros, que nuestros derechos, que nuestras libertades, que nuestras garantías, están en peligro”, manifestó.

Cuestiona presiones políticas sobre la Corte

La exsenadora también cuestionó a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que el fallo evidenciaría una falta de independencia frente a sectores políticos.

“A partir de ahora creo que se marca un antes y un después del sometimiento de una Corte Suprema de Justicia que no tiene el coraje, que no tiene la valentía de fallar más allá de las presiones políticas”, sostuvo.

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En ese sentido, indicó que si se confirma que uno de los ministros modificó su postura inicial dentro del proceso, la situación sería “sumamente grave”.

“Con este fallo significa que hay un cheque en blanco para hacer exactamente lo que quieren desde las mayorías y eso es intolerable dentro de una república”, afirmó.

Sentencia saldría pronto

González señaló que ni ella ni su equipo jurídico recibieron aún una comunicación oficial sobre la resolución judicial. Sin embargo, indicó que, según la información que maneja, la sentencia podría darse a conocer en las próximas horas.

La exsenadora sostuvo además que el rechazo a su acción confirmaría lo que considera un manejo político de las instituciones.

“Es la confirmación no solamente de un atropello, sino de cómo maneja el poder la clase política, específicamente el cartismo”, afirmó.

También señaló que la resolución tendría implicancias más amplias que su caso particular y advirtió sobre posibles efectos para distintos sectores de la sociedad. “No solamente están en peligro los políticos, están en peligro los periodistas, los medios de comunicación, las empresas”, manifestó.

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Anuncia que apelará a instancias internacionales

Ante este posible rechazo, la exsenadora aseguró que continuará impulsando acciones para cuestionar su pérdida de investidura. “Nosotros vamos a seguir”, afirmó.

Indicó que considera una obligación continuar con el proceso por la “institucionalidad democrática” y por las futuras generaciones que deseen participar en política.